بيان لـ8 دول أوروبية: روسيا هي التهديد الأكبر لأمننا واستقرار بلادنا

وكالات

أعلنت 8 دول أوروبية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تشكل التهديد الأكبر وطويل الأمد لأمنهم وللسلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأكد البيان المشترك، أن الوضع الحرج يحتم عليهم منح الأولوية للجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن الوضع يستدعي إعطاء الأولوية الفورية للجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، من خلال نهج عملي منسق ومتعدد المجالات.

وأوضح البيان، أنه على الجبهة الشرقية لأوروبا مسؤولية ضخمة ويجب الدفاع عنها على وجه السرعة وبقيادة وحزم.