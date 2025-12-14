سوهاج- عمار عبدالواحد:

في مشهد إنساني يفيض بالوفاء والعرفان، أعاد الزمن خيوطه ليلتقي عددًا من طلاب ثانوية الشهيد عبدالرحمن قحطان بمدينة يافع بدولة اليمن بمعلمهم المصري محمد عبدالعال أحمد، بعد فراق امتد لما يقرب من خمسين عامًا.

الطلاب وهم من خريجي تسعينيات القرن الماضي، شدوا الرحال إلى مصر قاصدين منزل معلمهم بقرية أولاد يحيى الحاجر التابعة لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج، في زيارة حملت بين طياتها مشاعر صادقة وذكريات لا تنسى.

وجاءت الزيارة تعبيرًا عن الامتنان لدور هذا المعلم الذي لم يكتفي بتدريس مادة الكيمياء، بل غرس القيم وبنى العقول وترك بصمته في نفوس طلابه، الذين استعادوا خلال اللقاء أيام الدراسة الأولى، وكيف كان لكلماته وأسلوبه أثر بالغ في تشكيل مساراتهم العلمية والعملية.

وبدأت القصة عندما قرر عدد من طلاب دفعة 1987–1988 البحث عن معلمهم القديم، بدافع الشوق والاطمئنان عليه، بعد سنوات طويلة من الغياب وانقطاع الأخبار، وبرغم صعوبه المهمه، لم يفقدوا الأمل، وواصلوا البحث حتى قادتهم الصدفة، وبمساعدة أحد أبناء الصعيد، إلى رقم هاتف معلمهم.

وبمجرد تأكد الطلاب اليمنيين من أن معلمهم لا يزال يتمتع بصحة جيدة، تحولت الفكرة إلى قرار، والسؤال إلى رحلة، ليكون اللقاء تتويجًا لعلاقة إنسانية نادرة، أثبتت أن أثر المعلم الصادق يظل حيًا في القلوب مهما تعاقبت السنين، وأن التعليم الحقيقي لا يُقاس بالسنوات، بل بما يتركه من أثرًا لا يزول.