نزع جزءًا من جسده.. إحالة قاتل صديقه بالمنصورة للمفتي

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، إحالة أوراق متهم (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد بحق مواطن مصري داخل مسكنه، في واقعة كشفت تقارير الطب الشرعي عن وحشية تفاصيلها.

استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير الصفة التشريحية الذي أكد تعرض المجني عليه، "أحمد فتحي حسانين"، لإصابة حيوية ذبحية غائرة بالعنق أدت لقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية، مما تسبب في نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية أدى للوفاة.

كما كشف التقرير الطبي، الذي عُرض خلال الجلسة، عن تعرض الجثمان لعملية "تمثيل" تضمنت بترًا لأجزاء من الجسد باستخدام آلة حادة، وأشار الأطباء الشرعيون إلى أن هذه الإصابات تتطابق مع اعترافات المتهم ومع مواصفات السلاح المضبوط "سكين".

تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي بينت أن المتهم "رامي. ص" (43 عامًا)، بيت النية لقتل الضحية إثر خلافات شخصية ومشادات كلامية، حيث كمنت له داخل المصعد الكهربائي الخاص بمسكنه. وما إن ظفر به حتى سدد له طعنات قاتلة ونحره، قبل أن يقوم بالتمثيل بالجثمان، وهو ما اعتبرته المحكمة قتلًا عمدًا مع سبق الإصرار.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر.