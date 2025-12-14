"توخوا الحذر".. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

وزير الصحة يبحث مع "إي فاينانس" و"إي هيلث" سبل التعاون

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرةً من انخفاض كبير في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "إن البلاد تشهد حالة من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا". وأضافت أن هذا المنخفض يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على عدة مناطق.

وأشارت إلى أن التأثير الأكبر سيكون على مناطق الشرق وبلاد الشام، بينما يظل تأثيره على مصر أقل حدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "تشهد البلاد فرصاً لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري".

وأكدت عضو هيئة الأرصاد أن هذه الأجواء الممطرة ستستمر لمدة 72 ساعة مقبلة.

وحذرت من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلاً، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لتنخفض الصغرى في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة إلى حوالي 10 أو 11 درجة مئوية.