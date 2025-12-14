تعيين إيمان الشريف مستشارًا لرئيس جامعة المنيا لشئون الابتكار

المنيا - جمال محمد:

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتعيين الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية، مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار، وذلك تقديراً لجهودها الملموسة في دعم منظومة ريادة الأعمال وتحقيق إنجازات واضحة على المستويين المحلي والوطني.

وأوضح "فرحات" أن القرار يأتي تفعيلًا لتوجهات المجلس الأعلى للجامعات، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تضع الابتكار كأحد محاورها السبعة الرئيسية، بهدف ربط المعرفة بالإنتاج وتعظيم العائد التنموي للبحث العلمي.

وفي سياق تعليقه على القرار، شدد رئيس الجامعة على أن "الابتكار لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية"، مؤكدًا سعي الجامعة لتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجامعة تعمل على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لدعم الباحثين والطلاب.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على المضي قدماً في دعم مراكز التميز وتشجيع البحث التطبيقي لتعزيز مكانة جامعة المنيا كمؤسسة رائدة في التنمية الإقليمية، متمنياً التوفيق للمستشارة الجديدة في مهامها لترسيخ ثقافة الابتكار داخل البيئة الجامعية.