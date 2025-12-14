اهتزت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على وقع واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حين أقدم شاب يحمل جنسية عربية على قتل مواطنه بدم بارد، ليس هذا فحسب، بل أمعن في وحشيته فصل رأسه عن جسده وبتر أجزائه التناسلية، انتقامًا لمعايرة بشأن قدرته الجنسية.

أسدلت، اليوم، محكمة جنايات المنصورة الستار على هذه القضية، بإصدار حكمها الصارم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيداً لإصدار حكم الإعدام.

- تفاصيل الجريمة

تعود وقائع القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، حين أقدم المتهم "رامي.ص.م.ا" (43 عامًا)، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم بمنطقة تقسيم أبو الليل، على قتل المجني عليه "أحمد فتحي حسانين الكناني" عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن شرارة الجريمة كانت خلافات شخصية تطورت إلى حد معايرة المجني عليه للمدان بعدم قدرته الجنسية، وهو ما لم يتحمله المتهم. عقد "رامي" العزم وبيت النية على الانتقام، وأعد سلاحاً أبيض (سكين)، وتوجه إلى حيث أيقن سلفاً تواجد المجني عليه، وتحديداً في المصعد الكهربائي الخاص بالعقار.

- لحظة التنفيذ ووحشية التشويه

بمجرد أن ظفر المتهم بضحيته داخل المصعد، سدد له عدة طعنات غائرة بالسلاح الأبيض استقرت بعنقه، فخارت قواه وسقط أرضاً. ولم يكتفِ المتهم بالقتل، بل جثم فوق جسده واستمر في تنفيذ جريمته، وقام بنحره بالسلاح الأبيض محدثاً إصابة ذبحية مميتة.

أما الفصل الأكثر وحشية في الجريمة، فتمثل في التنكيل بالجثة بعد الوفاة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بنزع الأعضاء التناسلية الخارجية للمجني عليه وبتر أجزاء منها.

شهدت "آمال محمد أبو مسلم"، حارسة العقار، أمام النيابة العامة أنها رأت المتهم وهو يعتدي على المجني عليه بسكين داخل المصعد، فاستغاثت بالأهالي والشرطة الذين تمكنوا من ضبطه.

كما أكد "المقدم دكتور كريم عبد الرازق"، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، أنه عثر على تلوثات دموية غزيرة في المصعد وأمام الوحدة السكنية، وتمكن من اقتحام المسكن والسيطرة على المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم.

- تقرير الطب الشرعي

جاء تقرير الصفة التشريحية المعد من قبل مصلحة الطب الشرعي ليصبح الدليل القاطع على وحشية الجريمة، حيث أثبت:

الإصابة الذبحية بالعنق: وجود قطع شامل لجميع طبقات الجلد والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية بالعنق، وقطع بالقصبة الهوائية، وهي الإصابة التي أدت إلى نزيف دموي جسيم وهبوط حاد وسريع بالدورة الدموية والتنفسية انتهت بالوفاة.

البتر والتشويه: وجود بتر غير حيوي للأجزاء التناسلية الخارجية للمجني عليه مع فقد أجزاء منها، وهي إصابات حدثت بآلة حادة مثل السكين المضبوط.

- قرار المحكمة بالإحالة للمفتي

بعد تداول القضية، ورغم محاولة المتهم إنكار أو تبرير جريمته، رأت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، وأحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر، ثبوت الإدانة بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، والتنكيل بجثمانه.

وقررت المحكمة، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم "رامي.ص.م.ا" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لتتحول جريمة "المعايرة" إلى حكم إعدام في واحدة من أفظع قضايا القتل العمد التي تابعتها الرأي العام.

