جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت منطقة حمام موسى التاريخية والسياحية الفريدة بمدينة الطور بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أول الأفواج السياحية بعد إدراج المنطقة ضمن البرامج السياحية المنظمة.

واستمتع الفوج السياحي بالمياه الكبريتية الدافئة المعروفة بقدرتها العالية في علاج الأمراض الجلدية والروماتيزم وآلام الظهر طبقا للدراسات.

وبدأ السائحون الجولة بمدينة الطور بزيارة الكنيسة اليونانية الأثرية بمنطقة آثار الكيلاني. حيث تجولوا في أرجاء الكنيسة، واستمعوا إلى شرح وافي عن تاريخها، وما تضمّه من معالم أثرية وتراثية مميزة.

ثم توجّه الفوج السياحي إلى منطقة حمّام موسى الكبريتية، واستمتعوا بالمياه الدافئة، كما قاموا بجولة داخل واحة النخيل العتيقة المحيطة بالمكان، في تجربة جمعت بين السياحة العلاجية والبيئية والدينية، وسط طبيعة خلابة تجمع بين الجبل والبحر.

وأكد أحمد عادل أبو عقرب، المرشد السياحي المرافق للفوج، على ضرورة عدم قصر البرامج السياحية على المدن المعروفة فقط، مثل شرم الشيخ ودهب وطابا وسانت كاترين ونويبع، من خلال إدراج منطقة حمّام موسى وباقي المزارات السياحية الأخرى بمدينة الطور ضمن البرامج السياحية، خاصة أن محافظة جنوب سيناء تُعد منتجعا سياحيًا متنوعًا ومتكاملًا.

وأشار إلى أن السياح أعربوا عن إعجابهم الكبير بمنطقة حمام موسى لطبيعتها الساحرة التي تتمتع بها.

كما أكد طارق الهواري، المرشد السياحي مرافق للسياح أيضا، ان الزائرين يهتمون بزيارة المزارات الدينية، خاصة تلك المرتبطة بأسماء الأنبياء، إلى جانب الأماكن التاريخية والدينية التي تُعد من أبرز عوامل الجذب للسياحة الأوروبية في جنوب سيناء.

وأشار إلى أن السياح عبّروا عن إعجابهم الشديد بعيون المياه الكبريتية الدافئة التي توجد بالمنطقة، مؤكدين أنها تمنحهم شعورًا بالراحة والطاقة الإيجابية.