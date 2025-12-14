محافظ المنيا يستمع لأهالي "شارونة" ويعد بمجمع مدارس ومركز شباب (صور)

بين الجبل والبحر.. حمام موسى يستقبل أول الأفواج بعد إدراجه بالبرامج السياحية

المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، لقاءً جماهيريًا مفتوحًا لخدمة المواطنين بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والوقوف على احتياجاتهم الملحة، خاصة في القرى التي تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وجاء اللقاء بحضور عدد من الجهات التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، في إطار حرص المحافظة على تعزيز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي وتحقيق استجابة فعّالة لمطالب الأهالي.

واستمع محافظ المنيا خلال اللقاء إلى عدد كبير من أهالي القرية وشبابها، الذين طرحوا مجموعة من المطالب التي تمس حياتهم اليومية والخدمات الأساسية، أبرزها:

- إنشاء مركز شباب متكامل لخدمة أبناء القرية وتوفير متنفس رياضي وثقافي لهم.

- إنشاء وتجهيز مجمع مدارس جديد لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة.

- تمهيد ورصف الطرق الداخلية لتيسير الحركة المرورية، خاصة بعد مد شبكات المرافق.

- تكثيف الحملات التموينية على المخابز للتأكد من جودة الخبز والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة.

ووجّه المحافظ بإدراج جميع مطالب وشكاوى أهالي القرية ضمن جدول أعمال الاجتماع التنفيذي القادم للمحافظة، لمناقشتها ووضع حلول جذرية وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية الشاملة.

وأكد اللواء كدواني أن الهدف من هذه اللقاءات هو تحويل مطالب المواطنين إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن حق المواطن في التنمية يمثل أولوية قصوى، وأن جميع المطالب محل متابعة شخصية منه لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للأهالي.