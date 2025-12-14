تكثيف التحريات لكشف لغز العثور على جثة رضيع بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رضيع حديث الولادة مجهول الهوية، عُثر عليه ملقى بجوار مجرى مائي بدائرة مركز قوص، جنوبي المحافظة.

تلقى مركز شرطة قوص إخطارًا يفيد باكتشاف الجثة أعلى كوبري يربط بين قريتي "العقب" و"خزام".

وبالانتقال والفحص المبدئي، تبين أن الرضيع يبلغ من العمر نحو أسبوع تقريبًا، ووُجد متجردًا من ملابسه.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أصدرت جهات التحقيق تكليفًا عاجلًا لوحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الطفل والتوصل إلى المسؤولين عن الواقعة.