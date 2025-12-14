تحصين 114% من الماشية وخدمات متكاملة للحيوانات الأليفة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عن تحقيق طفرة في معدلات تحصين الثروة الحيوانية، حيث تم الانتهاء من تحصين 67,759 رأس ماشية (أبقار، جاموس، أغنام، ماعز) ضد مرض الحمى القلاعية، بنسبة إنجاز بلغت 114.64% من المستهدف البالغ 59,108 رأس، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وفي سياق الخدمات المقدمة للجمهور، صرح الدكتور زكريا هاشم، مدير المديرية، بأن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة تواصل تقديم خدماتها العلاجية والوقائية، حيث استقبلت مؤخرًا 34 حالة تنوعت ما بين طفيليات داخلية وخارجية، أمراض باطنة وجلدية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات السونار والتحصينات الفيروسية.

وتقع العيادة بجوار محطة بنزين الجلاء بحي أول، وتعمل ضمن منظومة "صحة واحدة" لربط صحة الحيوان بصحة الإنسان والبيئة.

وعلى صعيد التوعية المجتمعية، نظمت المديرية ندوة إرشادية بمركز طب أسرة "عرايشية مصر" بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل. وتناولت الندوة، التي حاضرت فيها الدكتورة سها عبدالله، التوعية بمخاطر إنفلونزا الطيور ومرض السعار، وطرق التربية المنزلية الآمنة، وكيفية التعامل مع حالات العقر، بالإضافة إلى شرح أنواع الأختام البيطرية لضمان سلامة اللحوم.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير الرعاية البيطرية المتكاملة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.