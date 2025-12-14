ابتلعتهما الأرض.. مأساة شقيقين في حفرة تنقيب عن الآثار بالفيوم

تحت منزل صامت بقرية الصعيدي، تحوّل حلم الثراء السريع إلى كابوسٍ ثقيل، بعدما ابتلعت حفرة تنقيب غير مشروعة شقيقين، وما تزال قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بمحافظة الفيوم تخوض سباقًا مريرًا مع الزمن لاستخراج جثمانيهما من تحت الأنقاض، بعد أكثر من 24 ساعة على المأساة.

الضحيتان، أحمد مصطفى ع. س (36 عامًا) وحسام مصطفى ع. س (41 عامًا)، عاملان من منطقة الحريشي، لم يكونا يعلمان أن نزولهما إلى باطن الأرض سيكون الرحلة الأخيرة في حياتهما، داخل حفرة عميقة أُعدت للتنقيب السري عن الآثار.

- حفرة تحولت إلى مقبرة

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، يفيد بانهيار حفرة تنقيب داخل أحد المنازل بمنطقة نجع الحادقة، بدائرة مركز الفيوم، أثناء قيام عدد من الأشخاص بالحفر بحثًا عن الآثار، ما أسفر عن احتجاز شقيقين أسفل الأرض بعد انهيار كتل ترابية كثيفة فوقهما.

- استنفار أمني وكردون مشدد

على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، مدعومة بوحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارة إسعاف، حيث فُرض كردون أمني مشدد حول المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وسط محاولات مضنية للوصول إلى الضحيتين.

- أدوات بدائية ونهاية مفاجئة

وكشفت المعاينة الأولية أن الحفر جرى باستخدام أدوات بدائية، دون أي وسائل أمان أو تدعيم لجوانب الحفرة، ما أدى إلى انهيار مفاجئ للأتربة، حوّل المكان إلى مقبرة مغلقة، وصعّب مهمة فرق الإنقاذ التي تواجه خطورة تكرار الانهيار في أي لحظة.

- تحريات تكشف خيوط الواقعة

وأفادت التحريات، التي أُجريت بإشراف العميد حسن عبدالغفار رئيس مباحث المديرية، وبمعرفة معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن قطعة الأرض محل الواقعة تعود لشخص سبق حبسه في قضية تنقيب عن الآثار، استعان بالشقيقين وآخر لإعادة الحفر مجددًا، في مغامرة انتهت بمأساة إنسانية.

- حزن وترقّب

وتُجرى عمليات البحث حاليًا تحت إشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وسط حالة من الحزن والترقب بين أهالي القرية، الذين يقفون في صمتٍ ثقيل، مترقبين لحظة خروج الجثمانين، وطي صفحة جديدة من صفحات الألم التي تخلفها عمليات التنقيب غير المشروع.

