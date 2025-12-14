إعلان

ضبط متهم تسلل لقرية سياحية بالإسماعيلية وخطف طفلة

كتب : أميرة يوسف

09:00 م 14/12/2025

ضبط متهم تسلل لقرية سياحية بالإسماعيلية وخطف طفلة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، في أقل من 24 ساعة، في إلقاء القبض على متهم تورط في واقعة خطف طفلة وسرقتها بالإكراه داخل إحدى القرى السياحية، وذلك عقب تلقي بلاغ عاجل من أسرة الضحية يفيد باختفائها.

كشفت التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن المتهم يدعى "ع. م"، وهو عاطل ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية. وقد تمكن المتهم من التسلل إلى داخل القرية السياحية متجاوزًا بوابات التأمين الرسمية عن طريق القفز من فوق الأسوار الخارجية.

أوضحت التحقيقات أن المتهم ترصد الطفلة أثناء لهوها أسفل منزلها، وتتبع خطواتها بدقة حتى تأكد من ابتعادها عن محيط رؤية أسرتها، ليقوم بمحاولة خطفها وسرقتها بهدف مساومة أهلها وابتزازهم ماديًا.

وبمراجعة السجل الجنائي للمتهم، تبين أن لديه "معلومات جنائية" سابقة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسماعيلية خطف طفلة القرى السياحية النيابة العامة

