اليمن.. مقتل 35 جندياً وإصابة 74 آخرين في الأحداث الأخيرة بحضرموت

(د ب أ)

أعلنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، شرقي اليمن، اليوم الأحد، مقتل 35 جنديا وإصابة 74 آخرين بينهم سبعة مدنيين، في حصيلة أولية للأحداث الأمنية التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسبوع الماضي.

وقالت السلطة المحلية في بيان لها اليوم الأحد:"إن المنطقة شهدت أحداثًا وتحركات عسكرية أثّرت على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، استدعت التعامل معها بمسؤولية عالية في ظل ظروف ميدانية معقدة.

وأشار البيان إلى تعرض مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي لأضرار جسيمة، ما أدى إلى توقفٍ شبه تام لعمل عدد من المرافق العامة منذ فجر الأربعاء الموافق 3 ديسمبر الجاري وحتى الأحد 7 من الشهر ذاته.

وأوضح البيان أن عملية تقييم النتائج وحصر الخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، لافتاً إلى أن تأخر إعلان بيانات نهائية يعود إلى صعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق حينها، على أن يتم الإعلان عنها فور جاهزيتها.

وأكدت السلطة المحلية استمرار المرافق الخدمية في أداء مهامها رغم الظروف، مشيدة بالدور المحوري لمكتب وزارة الصحة والسكان في الاستجابة العاجلة من خلال استقبال الجرحى والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية حول نتائج الأحداث.

وأضاف البيان أن الجهود متواصلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، داعياً جميع الجهات والقوى العسكرية والأمنية والمواطنين إلى الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، وتمكين المرافق العامة والسلطة والأجهزة القضائية من أداء مهامها القانونية والتنفيذية.

ويأتي ذلك بعد أيام من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم المناطق الحيوية في محافظتي المهرة وحضرموت اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن، وسط دعوات محلية ودولية للتهدئة.