حزن وألم خلال جنازة الشاب أحمد ضحية الإهمال الطبى بالفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت مدينة إطسا بالفيوم حالة من الحزن والأسى أثناء تشييع جنازة الشاب أحمد، ابن الثلاثين عامًا، والذي كان يعمل سائقًا على سيارة نصف نقل.

وانهارت زوجته الشابة وسقطت على الأرض عقب وصول الجثمان إلى المسجد الوسطاني للصلاة عليه، كما غشى على أحد أشقائه طبيب جراحة عامة، عقب خروج جثمان شقيقه من سيارة الإسعاف.

وقال والد الضحية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن نجله محمد شاب مكافح، بدأ العمل منذ حصوله على دبلوم الصنايع، واستخرج رخصة قيادة من الدرجة الأولى، وعمل على سيارة نصف نقل تجوب محافظات مصر، وتزوج من عرق جبينه وأنجب ثلاثة أطفال هم: "د" (7 سنوات)، "م" (3 سنوات)، و"ح" (خمسة أشهر).

وأضاف الأب أن نجله عانى منذ عدة أيام من آلام حادة بمنطقة الشرج ونزيف شديد أثناء دخوله المرحاض، فذهب إلى أحد الأطباء المتخصصين في الجراحة بمنطقة السلخانة. وهناك، طلب الطبيب إجراء عملية إزالة البواسير بشكل عاجل، وأعطى نجله حقنة تخدير لم تفلح، فقام بإعطائه حقنة ثانية، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

وأشار والد الضحية إلى أنه بعد لحظات، تم نقل نجله إلى مستشفى خاص مجاور، حيث جرى إنعاش قلبه، ثم إلى مستشفى الفيوم العام، وتم وضعه في غرفة العناية المركزة، لكنه توفي بعد أسبوع.

وأكد الأب أن الطبيب الجراح حصل منهم على مبلغ 8 آلاف و500 جنيه مقابل إجراء العملية، دون طلب تحاليل أو أشعات أو رسم قلب، ودون الاستعانة بطبيب تخدير، حيث قام بتخدير نجله بنفسه.

وطالب والد الضحية بالقصاص للطبيب المتسبب في وفاة نجله، تاركًا خلفه أطفالًا أيتامًا بحاجة للرعاية.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، ببلاغ من أسرة المتوفى يتهمون الطبيب بالإهمال الطبي.

جرى إحالة البلاغ رقم 6093 إداري قسم ثان إلى وكيل أول نيابة بندر الفيوم، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بالدفن، واستدعاء الطبيب للتحقيق معه بعد ورود تقرير التشريح.