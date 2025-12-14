إعلان

6 ناجيات ووفاة طالبة وسائق.. الصور الأولى لغرق سيارة في ترعة بالإسكندرية

كتب : مصراوي

06:33 م 14/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيارة الغارقة في ترعة بالإسكندرية بعد انتشالها
  • عرض 4 صورة
    السيارة الغارقة في ترعة بالإسكندرية بعد انتشالها
  • عرض 4 صورة
    السيارة الغارقة في ترعة بالإسكندرية بعد انتشالها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للسيارة ربع نقل التي انقلبت، اليوم الأحد، في إحدى الترع بقرية مصطفى إسماعيل، ضمن نطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، وأسفر الحادث عن وفاة السائق وطالبة، فيما تم إنقاذ ست طالبات أخريات.

وتبين أن السيارة كانت تقل سبع طالبات، حين اختلت عجلة القيادة من السائق بسبب وجود سيارة أخرى بجانبه، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها في المياه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة.

تمكن الأهالي من إنقاذ ست طالبات فور وقوع الحادث، فيما استمرت أعمال البحث حتى تم انتشال جثماني السائق والطالبة السابعة من قاع الترعة.

تم نقل الجثمانين إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاسكندرية حادث سير غرق سيارة وفاة طالبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة