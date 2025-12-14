بين الجبل والبحر.. حمام موسى يستقبل أول الأفواج بعد إدراجه بالبرامج السياحية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للسيارة ربع نقل التي انقلبت، اليوم الأحد، في إحدى الترع بقرية مصطفى إسماعيل، ضمن نطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، وأسفر الحادث عن وفاة السائق وطالبة، فيما تم إنقاذ ست طالبات أخريات.

وتبين أن السيارة كانت تقل سبع طالبات، حين اختلت عجلة القيادة من السائق بسبب وجود سيارة أخرى بجانبه، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها في المياه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة.

تمكن الأهالي من إنقاذ ست طالبات فور وقوع الحادث، فيما استمرت أعمال البحث حتى تم انتشال جثماني السائق والطالبة السابعة من قاع الترعة.

تم نقل الجثمانين إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.