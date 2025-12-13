الأقصر - محمد محروس:

تشهد منطقة كوم الحيتان الأثرية بالبر الغربي في محافظة الأقصر، غدًا، كشف الستار عن أحد تماثيل الملك أمنحتب الثالث، والمقام أمام الصرح الثاني لمعبد ملايين السنين الخاص به، بالقرب من تمثالي ممنون.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قومي تنفذه منطقة آثار الأقصر بقيادة الدكتور وجدي عبدالغفار، مدير عام آثار الأقصر، بالتعاون مع البعثة الأوروبية المشتركة العاملة بالمنطقة.

وتواصل البعثة الأوروبية المشتركة أعمالها لإعادة نصب التمثال العملاق ليظهر في وضعه الملكي، جالسًا واضعًا يديه على فخذيه، ليصبح واجهة أثرية جديدة بجوار تمثالي ممنون، تستقبل زائري البر الغربي من مختلف دول العالم. ويبلغ طول التمثال أكثر من 10 أمتار، بينما يصل وزنه إلى نحو 60 طنًا.

ومن المقرر أن تشهد الأقصر احتفالية رسمية للإعلان عن ظهور التمثال إلى النور، بعد أن ظل مدفونًا تحت الأرض لما يقرب من 3 آلاف عام، في حدث أثري بارز يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح القائمون على المشروع أن أجزاء التمثال العملاق جرى اكتشافها خلال عامي 2010 و2011، وهو منحوت من المرمر المصري، الذي جُلب قديمًا عبر المراكب المقدسة من محاجر حاتنوب بمحافظة المنيا، قاطعًا مسافة تُقدَّر بنحو 550 كيلومترًا عكس تيار نهر النيل، في إنجاز هندسي يجسد براعة المصري القديم.

وأشار الأثريون إلى أن التمثال تعرض للتحطيم والدفن خلال فترات تاريخية لاحقة، يُرجح أنها بسبب الغزوات أو الثورات أو الزلازل، قبل أن ينجح فريق من الأثريين والمهندسين في أعمال الاستعادة والترميم، ليعود التمثال للظهور والوقوف مجددًا بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام، مجسدًا القوة والمجد اللذين تميز بهما عهد الملك أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر لنحو 40 عامًا خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد.