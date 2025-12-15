ضبط 20.6 طن أجبان فاسدة في حملة تموينية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، كمية قدرها 20.6 طنًا من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت عددًا من الأسواق وثلاجات حفظ المواد الغذائية بنطاق حي غرب والجمرك.

تفاصيل الضبطيات

أسفرت الحملة، التي قادتها إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساج، مديرة الإدارة، وبإشراف خالد عوض، رئيس الرقابة، عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية تعمل بدون ترخيص، وتحتوي على كميات كبيرة من الأجبان الفاسدة.

وبحسب الفحص الظاهري، تم ضبط 8 أطنان من الجبن الرومي ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت تغيرًا في الخواص الطبيعية، ووجود عفن أخضر، وانبعاث روائح كريهة.

كما تم ضبط 12.6 طنًا من الجبن الأبيض داخل صفائح معدنية يعلوها الصدأ ومنتفخة، مع انبعاث روائح نفاذة، ما يرجح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبلغ إجمالي المضبوطات 20.6 طنًا من الأجبان الفاسدة، تم التحفظ عليها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخالفات إضافية بالأسواق

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات المشتركة التي نُفذت بالتعاون مع حي الجمرك عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتطبيق القواعد التنظيمية.

الحملات مستمرة

وأوضح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن تعليمات مشددة صدرت لجميع الإدارات بتكثيف الرقابة على أماكن تداول وتخزين الأغذية، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الإقبال على شراء السلع.

وأشار إلى أن هذا الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وتشديد التفتيش على ثلاجات حفظ الأغذية، حمايةً لصحة المواطنين.

من جانبه، شدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة، للتصدي لظواهر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول السلع للمستهلكين بجودة مطابقة للمواصفات وبالأسعار المقررة.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وثلاجات حفظ المواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة في مختلف أحياء المحافظة لضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية.