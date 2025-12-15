المنيا والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية لتحديث الصرف الزراعي (صور)

سقوط كونتنرات من قطار يُلحق أضرارًا بعدد من المنازل في طوخ (صور)

استقبلت محافظة المنيا وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة واحد من أهم الملفات التنموية بالمحافظة.

الزيارة التي تأتي في توقيت حيوي، تسلط الضوء على الجهود المشتركة لمواجهة تحديات المناخ وتحسين الإنتاجية الزراعية، في دمج لافت بين التنمية الاقتصادية والترويج الثقافي.

رؤية للتنمية المستدامة

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الأهمية الاستراتيجية لمشروعات الصرف الزراعي، واصفًا إياها بأنها "أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بل تمتد لتشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين وزيادة إنتاجيتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي.

ثقة دولية في الاقتصاد

جاءت هذه التصريحات تزامنًا مع تفقد بعثة الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفيرة أنجلينا إيخهورست، لمشروع الصرف الزراعي المغطى ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج القومي للصرف (NDP III).

ومن موقع الحدث، أكدت "إيخهورست" محورية الشراكة مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج القومي للصرف يُعد "من أكبر برامج تحديث الصرف الزراعي في مصر".

وأضافت رئيسة البعثة أن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لهذا المشروع يعكس "الثقة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ذات أثر مباشر على حياة المزارعين".

التاريخ يعانق التنمية

لم تقتصر زيارة الوفد الأوروبي على الجوانب الفنية والاقتصادية فحسب؛ بل امتدت لتشمل جولة ثقافية استكشفت عمق الحضارة المصرية في المنيا.

شملت الجولة زيارة منطقتي "تونا الجبل" و"تل العمارنة"، حيث اطلع الوفد على المقومات الحضارية والتاريخية الفريدة التي تزخر بها المحافظة، والتي تؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا عالميًا.

خارطة طريق للمستقبل

وفي إطار استكمال المباحثات، من المقرر أن يعقد اللواء عماد كدواني اجتماعًا موسعًا مع وفد البعثة يوم الأربعاء المقبل. يهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة آليات دعم المشروعات التنموية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، وإدارة الموارد المائية.

وتسعى هذه المباحثات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المزارعين وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.