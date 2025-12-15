كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية من 3-9 صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد الملاحة البحرية اضطراب على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح 60:40 كم/س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر وبعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسعرة رياح من 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2.5 متر