صيانة عاجلة تنقل طلاب "المستقبل" إلى "فيران الصناعية" بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

08:18 م 15/12/2025

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بالتصديق على نقل طلاب مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمنطقة وادي فيران، للدراسة مؤقتًا بمبنى مدرسة فيران الثانوية الصناعية، وذلك بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ويأتي هذا القرار كإجراء استباقي لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة المطلوبة لمبنى المدرسة الأصلي.

ضمان سلامة الطلاب واستمرار الدراسة

وأوضح المحافظ أن قرار النقل المؤقت يهدف في المقام الأول إلى ضمان استمرار العملية التعليمية بانتظام ودون أي توقف قد يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لهم بعيدًا عن مخاطر أعمال الترميم والصيانة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص المحافظة على مصلحة الطلاب ووضعها في مقدمة الأولويات.

أولوية قصوى لتعليم أبناء الوديان

وفي سياق متصل، شدد محافظ جنوب سيناء على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع التعليم في كافة المدن، مع تركيز مضاعف على المناطق البعيدة والتجمعات البدوية في الوديان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمواطن وبناء الأجيال.

وأشار إلى أن المتابعة مستمرة لأعمال الصيانة بمدرسة المستقبل لضمان سرعة إنجازها وعودة الطلاب لمدرستهم فور الانتهاء منها.

