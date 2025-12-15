إعلان

إنقاذ حياة مريضة سقطت من الطابق الخامس بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

05:29 م 15/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أشعة مريضة سقطت من الدور الخامس فى أسوان
  • عرض 3 صورة
    اسوان

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالنجاح الكبير الذي حققته الفرق الطبية المتخصصة في جراحة الوجه والفكين، والمخ والأعصاب بمستشفى أسوان التخصصي، وذلك في التعامل السريع مع حالة طارئة حرجة لمريضة سقطت من الطابق الخامس، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وأوضح المحافظ أن الأطقم الطبية تعاملت مع الحالة بأعلى درجات الكفاءة والمهنية، حيث أُجريت عملية جراحية كبرى استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، تم خلالها إصلاح الكسور الخطيرة التي تعرضت لها المريضة في الجمجمة والأنف والفك العلوي، ما أسهم بشكل مباشر في استقرار حالتها الصحية وإنقاذ حياتها.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذا النجاح يعتبر دليلاً واضحًا على التطور الملحوظ الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، سواء على مستوى الكوادر الطبية المؤهلة أو التجهيزات والإمكانات الحديثة داخل المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمواطنين.

وأضاف أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية، مشددًا على تقديم الشكر والتقدير لجميع الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن المحافظة جاهزة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

إنقاذ حياة مريضة سقوط من اعلي أسوان

