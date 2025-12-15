المستشار الألماني: لا سلام دائما في أوكرانيا إلا بتحقيق سيادتها

حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة على أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن استخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة.

وقال المستشار الألماني، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن إنهاء الحرب العبثية في أوكرانيا يكون فقط من خلال إظهار القوة.

وأكد ميرتس، أنه لا سلام دائما في أوكرانيا إلا بتحقيق سيادتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها أمام روسيا.

وأكد ميرتس أن المهمة التي لا تزال قائمة هي مساندة أوكرانيا في معركة الدفاعية، مضيفًا أن موسكو تمضي قدما في شن هذه الحرب في ساحة المعركة رغم المحادثات الجارية.