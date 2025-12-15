إعلان

وزير الآثار لمصراوي: إيرادات السياحة ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية 2025

كتب : محمد أبو بكر

09:08 م 15/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات السياحة المصرية ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار التعافي القوي لحركة السفر الوافدة إلى مصر.

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن الوزارة تتوقع إنهاء العام الجاري بعدد يتراوح بين 18.7 و19 مليون سائح.

وأشار شريف فتحي، إلى أن المستهدف خلال عام 2026 يتمثل في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و7% سواء على مستوى أعداد السائحين أو الإيرادات.

شريف فتحي وزارة السياحة إيرادات السياحة

