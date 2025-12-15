وزير الآثار لمصراوي: إيرادات السياحة ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية 2025

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات السياحة المصرية ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار التعافي القوي لحركة السفر الوافدة إلى مصر.

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن الوزارة تتوقع إنهاء العام الجاري بعدد يتراوح بين 18.7 و19 مليون سائح.

وأشار شريف فتحي، إلى أن المستهدف خلال عام 2026 يتمثل في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و7% سواء على مستوى أعداد السائحين أو الإيرادات.