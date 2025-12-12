إعلان

لمواجهة الأمطار.. رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد محطة سموحة (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:16 م 12/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رئيس شركة الصرف يستمع لمطالب العاملين بمحطة سموحة (2)
  • عرض 8 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة سموحة الجديدة (2)
  • عرض 8 صورة
    طوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار (1)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الصرف الصحي يوجه بمتابعة خطة الأمطار (2)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الصرف الصحي يوجه بمتابعة خطة الأمطار (1)
  • عرض 8 صورة
    طوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار (2)
  • عرض 8 صورة
    رئيس شركة الصرف يستمع لمطالب العاملين بمحطة سموحة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمحطة رفع سموحة الجديدة التابعة لمنطقة وسط، وذلك للوقوف على جاهزية المحطة أثناء موجة الطقس السيئ.

وتفقد "قنديل" أعمال التشغيل والجاهزية الفنية للمعدات، واطمأن على كفاءة تمركزات فرق الطوارئ وقدرتها على التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، لضمان استمرار العمل دون تعطّل.

- تفاصيل الجولة

واستمع رئيس الشركة إلى مطالب العاملين داخل المحطة، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية الالتزام بخطط الطوارئ واتباع أعلى معايير السلامة خلال فترة النوة، منوهًا باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل وتعزيز الجهود المبذولة لتأمين شوارع الإسكندرية.

- حالة الطقس في الإسكندرية

شهدت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.

وسجلت درجات الحرارة في المدينة 19 درجة مئوية للعظمى و20 درجة مئوية للصغرى، مع سرعة رياح تصل إلى 18 كيلومتر/ساعة، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة لتصل إلى 60%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس سامي قنديل الطقس في الإسكندرية شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة