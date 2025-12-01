"عكس الاتجاه".. 12 مصابًا في تصادم مروع بطريق "بنها - المنصورة"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة في حادث تصادم مروع وقع اليوم الإثنين، بطريق "بنها - المنصورة" أمام قرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك نتيجة سير "أتوبيس" عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة ميكروباص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث شرق الرياح التوفيقي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، ودفعت هيئة الإسعاف بـ 8 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كشفت المعاينة الأولية والتحريات أن السبب الرئيسي للحادث هو قيام سائق الأتوبيس بالسير في الاتجاه المخالف، مما أدى للاصطدام بالميكروباص وإصابة الركاب.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.