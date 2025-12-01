إعلان

البحيرة ترفع 6200 طن مخلفات للقضاء على المقالب العشوائية

كتب : أحمد نصرة

04:41 م 01/12/2025

رفعت الإدارة المتكاملة للمخلفات بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، 6200 طن مخلفات بنطاق 7 مراكز المحافظة.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبيئة العامة والقضاء على مصادر التلوث وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، بالقضاء على المقالب العشوائية ورفع المخلفات المتراكمة ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير.

في مركز الرحمانية جرى رفع نحو 1600 طن من المخلفات المتراكمة وفي مركز كفر الدوار رفع 1000 طن من المحطة الوسيطة ومقلب سيدي شحاتة

وبمركز ومدينة ايتاي البارود جرى رفع 800 طن من المخلفات بالمقالب العشوائية( النبيرة – صفط الحرية – المدينة )، ونقلها إلى أماكن المعالجة.

كما جرى رفع 500 طن بدمنهور من نقاط التجميع العشوائية بقرى غربال وشركة المياه وقراقص مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من إزالة جميع التراكمات.

وبمركز إدكو جرى رفع 500 طن من المقلب العشوائي، بالإضافة إلى رفع 1000 طن من مقلب كوم بيلاج بشبراخيت، و800 طن بأبو حمص من نقاط التجميع بكوم تقالة والسلخانة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استكمال خطة الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، والتخلص النهائي من المقالب العشوائية، لتحسين النظافة والبيئة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين بجميع المراكز.

البحيرة المقالب العشوائية الوحدات المحلية

