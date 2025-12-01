غدًا.. محكمة جنايات الطفل تنظر أولى جلسات "قضية المنشار" بالإسماعيلية

تنظر محكمة جنايات الطفل في الإسماعيلية، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المنشار الكهربائي"، وذلك بعد تعذّر حضور الطفل المتهم الجلسة السابقة لدواعٍ أمنية وفق ما أفادت به الجهات المختصة.

وتعود أحداث القضية، التي أثارت صدمة واسعة منذ وقوعها، إلى اتهام طفل بالمرحلة الإعدادية بقتل زميله داخل شقة أسرته، وتجزئة جثمانه باستخدام أدوات كهربائية. وتزامن ذلك مع استمرار حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف محمولة 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتستر وطمس الأدلة.

وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت خلال الأيام الماضية تقارير مهمة بينها: تقارير نفسية وسلوكية تخص المتهم، شهادات من المدرسة حول سلوكه، تقرير الطب الشرعي حول حالة الجثمان وآثار الأدوات المستخدمة.

وتعلن المحكمة، خلال جلسة الغد، الإجراءات والمواعيد الخاصة باستكمال نظر القضية، وسط ترتيبات أمنية مكثفة لضمان حضور المتهم وجميع الأطراف المعنية.

وكانت نيابة الإسماعيلية قد أحالت القضية إلى محكمة جنايات الطفل عقب انتهاء تحقيقات موسعة شملت معاينة موقع الجريمة وفحص الأدوات المستخدمة، وذلك في القضية المقيدة برقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية.

ووجّهت النيابة لوالد المتهم اتهامات بالتستر على نجله وتنظيف مسرح الجريمة وإخفاء أدواتها، بعد عثوره على آثار دماء داخل الشقة دون إبلاغ الشرطة. كما يواجه صاحب محل الهواتف المحمولة اتهامات تتعلق بالهاتف المستخدم في الواقعة وتسهيل أفعال مرتبطة بالجريمة.