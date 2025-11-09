وثق جريمته على السوشيال.. تشييع ضحيتي الزوج القاتل في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

في مشهد جنائزي حزين، شيّع أهالي قرية كفر جنزور بمركز تلا في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، جثمان السيدة "آية.ن.ا" (22 عامًا)، وطفلها الرضيع (6 أشهر)، إلى مثواهما الأخير، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على المشاركين.

شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث علت أصوات البكاء والدعوات للضحيتين بالرحمة، بعد ساعات من الجريمة البشعة التي ارتكبها الزوج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن المنوفية إخطارًا بقيام الزوج "محمود. ش" (28 عامًا)، بقتل زوجته وطفلهما الرضيع بسكين داخل منزلهما، قبل أن ينشر صورتهما على صفحته بموقع "فيسبوك" معلنًا ارتكابه الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من الحادث، ونقلت الجثتين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة التي هزت محافظة المنوفية.