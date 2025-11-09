من صديق إلى قاتل.. مزرعة مهجورة تتحول إلى مسرح جريمة بكفر الشيخ

في ليلة مظلمة داخل مزرعة مهجورة بقرية محلة مالك بمركز دسوق، تحوّل صديق إلى قاتل في لحظة مروعة، بعد أن استدرج ضحيته بطريقة بدا معها كل شيء عاديًا، حتى إذا بالضربة الأولى من الفأس تهزّ جسده وتسقط معه كل الذكريات المشتركة، جريمة هزّت القرية بأسرها، تركت أهالي الضحية في صدمة وذهول، وفتحت باب التساؤلات حول مدى ثقة الإنسان بأقرب الناس إليه.

وقضت المحكمة، اليوم الأحد، بعد محاكمة استمرت أشهرًا، قررت محكمة مستأنف جنايات فوه تخفيف عقوبة القاتل من الإعدام إلى السجن المؤبد، في نهاية فصل قضائي مشحون بالتفاصيل المروعة التي تكشف عن الوجه القاسي للطمع والخيانة بين الأصدقاء.

- تفاصيل الواقعة

أصدرت محكمة مستأنف جنايات فوه برئاسة المستشار وفيق شوقي بسطا وعضوية المستشارين شريف محمد الجندي، محمد فاروق الغنيمي، ومحمد محمد حمودة، حكمها النهائي على حازم.ش.ف.ح، 31 عامًا، عامل ومقيم بقرية محلة مالك، بعد أن ثبت تورطه في قتل صديقه أحمد حامد جمال الدين علي غانم يوم 27 نوفمبر 2024، داخل مزرعة مهجورة بغرض سرقة أمواله وهاتفه المحمول.

وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" قد أصدرت في جلسة 19 يونيو 2025 حكمًا بالإعدام على المتهم، إلا أن الاستئناف أفضى اليوم إلى تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد، مع الإبقاء على بقية العقوبات المقررة قانونيًا.

كيف اُرتكبت الجريمة؟

كشف أمر الإحالة الصادر عن المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أن المتهم وجه ضربة فأس قوية إلى مقدمة رأس المجني عليه، أعقبتها ضربة أخرى على مؤخرة رأسه، ما أدى إلى وفاته.

وجاءت الجريمة بدوافع مادية، إذ قام المتهم باختلاس هاتف محمول ومبلغ مالي من المجني عليه بعد قتله، وأحضر أداة الجريمة "الفأس" لاستخدامها في الاعتداء دون أي مبرر قانوني.

- ردود فعل أهل القرية

الجريمة أثارت صدمة بين سكان القرية، الذين وصفوا الحادث بأنه "غير متوقع"، مؤكدين أن العلاقة بين القاتل والمجني عليه كانت تبدو طبيعية قبل وقوع الحادث.

وبذلك تكون محكمة مستأنف جنايات فوه قد أنهت ملف القضية، مؤكدة تطبيق القانون مع مراعاة ظروف الحكم، فيما ينتظر المتهم تنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالسجن المؤبد، وسط متابعة الجهات القضائية لمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

