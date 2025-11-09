إعلان

محافظ المنيا يؤكد جاهزية 481 مقرًا انتخابيًا ويحث المواطنين على المشاركة (صور)

كتب : مصراوي

05:47 م 09/11/2025
    اجتماع محافظ المنيا
    اجتماع محافظ المنيا
    اجتماع محافظ المنيا
    اجتماع محافظ المنيا

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية 481 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 621 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمتابعة الاستعدادات النهائية، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، حيث أشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على دعم كافة الاستحقاقات الدستورية.

وجه كدواني بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير المناخ الملائم داخل وخارج اللجان، وتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية لمواجهة أي طارئ.

انتخابات مجلس النواب 2025 عماد كدواني المنيا

