558 لجنة انتخابية لاستقبال 4.4 مليون ناخب في الإسكندرية(صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



أنهت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تجهيز 5 لجان عامة تضم 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية موزعة على الدوائر الخمسة بالمحافظة، لاستقبال نحو 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بتجهيز اللجان العامة والفرعية ورفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بمحيطها، مع إزالة كافة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات داخل الأحياء لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة أي مطالب إدارية أو طارئة خلال فترة الانتخابات.

وشدد المحافظ على توفير أماكن للاستراحة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب كراسٍ متحركة لتسهيل تحركهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وجهزت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وحدات ديزل متنقلة كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي طارئ، إلى جانب توفير مولدات كهرباء داخل المقار الرئيسية للجان العامة.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية 89 مرشحًا بواقع 62 مرشحًا مستقلًا و27 مرشحًا من 13 حزبًا سياسيًا على 15 مقعدًا فرديًا بـ 5 دوائر هي "المنتزه أول، الرمل أول، سيدي جابر، محرم بك، الدخيلة"، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.