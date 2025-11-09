جثة عامل الخردة.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز جريمة بدر بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول وملقاة على الطريق بإحدى قرى مركز بدر.



جرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة استخراج تصاريح الدفن.



تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، بالعثور على جثة فرج محمد عاطف الشاملة، 17 عامًا، عامل باليومية، مقتولًا وملقى على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح بدائرة المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود الجثة مسجاة بجوار دراجة بخارية "تروسيكل" كان المجني عليه يعمل عليها في جمع الخردة، وبها عدة طعنات نافذة بأنحاء الجسم.



شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة المبدئية لموقع الحادث.