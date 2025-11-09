إعلان

جثة عامل الخردة.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز جريمة بدر بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:38 م 09/11/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:


تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول وملقاة على الطريق بإحدى قرى مركز بدر.


جرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة استخراج تصاريح الدفن.


تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، بالعثور على جثة فرج محمد عاطف الشاملة، 17 عامًا، عامل باليومية، مقتولًا وملقى على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح بدائرة المركز.


انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود الجثة مسجاة بجوار دراجة بخارية "تروسيكل" كان المجني عليه يعمل عليها في جمع الخردة، وبها عدة طعنات نافذة بأنحاء الجسم.


شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة المبدئية لموقع الحادث.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ثة امل الخردة ريمة بدر لبحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر