شهقة مفاجئة.. وفاة مأساوية لعروس من الشرقية ليلة زفافها

كتب : ياسمين عزت

01:23 م 09/11/2025
الشرقية- ياسمين عزت:

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة عروس شابة ليلة زفافها بشكل مفاجئ، لتتحول صفحات فيسبوك إلى سرادقات عزاء ودعوات بالرحمة والمغفرة لروحها.

العروس وتدعى تغريد طلبة من إحدى العائلات الشهيرة بمحافظة الشرقية وكانت تقيم في مدينة نصر بالقاهرة، كانت تستعد لبداية حياة جديدة، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة من انتهاء حفل الزفاف.

وحسب رواية زوجها، شعرت العروس بإعياء شديد ثم سقطت فجأة بعد أن أطلقت شهقة قوية، لتفارق الحياة على الفور، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لتحديد أسباب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفاعل المئات من مستخدمي مواقع التواصل مع الخبر المؤلم، واصفينها بـ"عروس الجنة" متضرعين لله أن يتغمدها بالرحمة والصبر لذويها.

