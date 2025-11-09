إعلان

وفاة الروائي الكبير مصطفى نصر بعد مسيرة أدبية حافلة بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

12:20 م 09/11/2025

الروائي الكبير مصطفى نصر

الإسكندرية – محمد البدري:


توفي صباح اليوم الأحد الكاتب والروائي السكندري مصطفى نصر، عن عمر ناهز السبعين عامًا، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية استدعى نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة، حيث فارق الحياة هناك.


يعد مصطفى نصر، الذي وُلد ونشأ في الإسكندرية، من أبرز الأصوات السردية التي وثّقت تحولات المدينة اجتماعيًا وثقافيًا، وقد لقّبه النقاد بـ"مؤرخ الإسكندرية سرديًا"، نظرًا لما قدمه من أعمال أدبية عكست نبض الشارع السكندري وتفاصيله الدقيقة.


ينحدر نصر من أصول صعيدية، وتحديدًا من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لكنه ظل وفيًا لمدينته الساحلية التي احتضنت كتاباته ومشاركاته الثقافية.


وانضم نصر إلى عضوية اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، وهيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية. وكتب للأطفال في مجلات عربية بارزة مثل "العربي الصغير"، "براعم الإيمان"، "علاء الدين"، "قطر الندى"، و"ماجد".


من أبرز أعماله رواية "الجهيني" التي تحولت إلى فيلم سينمائي، رواية "الهماميل" التي تُرجمت إلى الروسية والفرنسية، مجموعة "وجوه" التي نالت جائزة نادي القصة بالقاهرة، وقد كرّمته الهيئة المحلية لرعاية الفنون بالإسكندرية عام 2002 كأحد رموز الإبداع السكندري.

