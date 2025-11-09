لمدة 4 ساعات.. فصل التيار الكهربائي في 15 قرية بكفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن 15 قرية تابعة لـ 7 مراكز ومنطقة على مستوى محافظة كفر الشيخ، لمدة 4 ساعات باكر اليوم الأحد.

ووفقا للشركة، فإن فصل التيار يأتي في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

ووفق تحديد خريطة انقطاع التيار الكهربائي فسوف يجرى فصل التيار عن المغذيات التي تجري فيها أعمال الصيانة وهما مغذيات: "أبو الجدايل، والعجوزين، والسحماوي، و18 المنصور، وقبريط، 8 الأعلى 1-2، والشنواني، وعثمان، والمضرب والحضانة، وزين العابدين".

وبحسب الشركة، فإن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء 15 قرية ومنطقة هما قرى: "ميت الديبة وتوابعها - مركز قلين، والعجوزين وتوابعها - مركز دسوق، والسحماوي وتوابعها - مركز سيدي سالم، و17 و 18 ومشعل - مركز الحامول، وقبريط وتوابعها، وشارع الفتح - مركز فوه، وشوغي وتوابعها، والري، ومحطة رفع أبو زيادة - مركز كفر الشيخ، وتقسيم زين العابدين والصنايع بمدينة كفر الشيخ، وقرية عثمان ودفرية - غرب كفر الشيخ".