إصابة 5 أشخاص بينهم رضيعان في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

12:01 ص 09/11/2025

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم في اتجاه دمياط.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، تلقت إخطارًا بوصول المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى البرلس المركزي.

كشفت سجلات المستشفى أن المصابين الخمسة، بينهم طفلان رضيعان، يعانون من إصابات وجروح مختلفة، وهم: "نورهان.أ.س"، 31 عامًا، بجروح قطعية بالجبهة واشتباه بالذراع الأيسر، و"معاذ.ا.س"، بكدمات وسحجات، و"مريم.م.ا"، 26 عامًا، بجروح متفرقة بالجسم، و"يونس.م.ا"، عمر عامين، مصابًا بكدمات وسحجات، و"ليلى.م.ص"، عمر 6 أشهر، مصابًا بكدمات وسحجات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

