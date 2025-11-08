المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة أجرة "ميكروباص" مساء اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وتكدست السيارات على الطريق الإقليمي جراء توقف حركة المرور على خلفية الحادث، فيما تحركت سيارات الإسعاف عبر الجهة التي تُجرى بها أعمال الصيانة، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى الباجور التخصصي.

كما توجهت الشرطة لموقع الحادث وعملت على إزالة آثاره لتسيير حركة المرور.