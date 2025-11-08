إعلان

1.8 مليون جنيه غرامات.. إغلاق 77 منشأة مخالفة خلال أسبوع في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:28 م 08/11/2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات على مدار أسبوع للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق العام.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 77 منشأة، والتحفظ على عدد 5388 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 722 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تُقدر بميلون و885 ألف جنيه.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام للحفاظ على حق المواطن في السير الآمن وتحقيق السيولة المرورية.

