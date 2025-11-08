إعلان

محافظ سوهاج يتفقد اللمسات النهائية لأول بوابة للمدخل الغربي -صور

كتب : مصراوي

05:54 م 08/11/2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال إنشاء أول بوابة للمدخل الغربي لمركز ومدينة سوهاج، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات الفنية والهندسية المختصة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء البوابة الجديدة بنسبة تنفيذ 75%، بطول 45 مترًا، بارتفاع فعلي 8 أمتار، وارتفاع ظاهري 16 مترًا، ومن المتوقع الانتهاء منها أول يناير العام المقبل، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنشاء، حيث تتضمن مرحلة التشطيبات تجليد بالرخام والجرانيت، وقد تم اختيار تلك العناصر لتتماشى مع الهوية والطابع المصري القديم في الحضارة المصرية، والذي يأتي ضمن المظاهر الجمالية للبوابة باعتبارها الواجهة الأولى التي تستقبل زوار المحافظة وروادها.

وشدد المحافظ على أهمية البوابة في تحقيق رؤية جمالية وحضارية تعكس الطابع المميز لسوهاج، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا حرص المحافظة على تطوير مداخل المدن والبوابات الرئيسية ضمن خطة أشمل لتطوير البنية التحتية وتحسين الصورة البصرية والحضارية لمحافظة سوهاج، لعظيم قدراتها خلال المرحلة القادمة التي تشهد طفرة في مجالات التنمية الصناعية والسياحية والصناعات التراثية.

مدخل سوهاج الغربي بوابة سوهاج غرب سوهاج

