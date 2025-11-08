المنيا- جمال محمد:

أسدلت محكمة جنايات المنيا الدائرة الأولى برئاسة المستشار علاء الدين محمد، الستار على قضية أطفال دلجا، بعدما قضت اليوم السبت بالإعدام شنقاً للمتهمة "هاجر أ.ع"، والتي قتلت زوجها و6 من أبنائه بالخبز المسموم.

"مصراوي" يرصد تفاصيل الواقعة الأليمة والتي حيرت الأجهزة الأمنية وشغلت أذهان المواطنين حتى تم فك لغزها بعد 45 يوماً من الغموض، منذ وقوعها في يوليو الماضي وحتى صدور حكم الإعدام اليوم.

البداية عشاء مسموم

بدأت المأساة في مساء 10 يوليو الماضي، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوصول ثلاثة أطفال إلى مستشفى ديرمواس المركزي في حالة مرضية شديدة، ودخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب واضحة للوفاة في حينها.

وتبين من الفحص وفاة الأطفال: محمد ناصر محمد (11 سنة)، ولحق به أخواته عمر (7 سنوات)، ثم ريم (10 سنوات)، ثم وفاة شقيقهم أحمد بعد ساعات قليلة.

حيرة الأطباء

فور وفاة الأطفال الأربعة ترددت أقاويل كثيرة حول إصابتهم بالتهاب سحائي في ظل عدم تحديد سبب الوفاة بشكل مؤكد من قبل المستشفى، لتصدر وزارة الصحة في اليوم التالي بياناً تنفي فيه وفاتهم بالالتهاب السحائي، وأنه جار العمل على معرفة الأسباب الحقيقية.

في ظل تلك الآونة بدأ الأب يعاني من سخونة شديدة وتعرق بالجسم، فيما تم نقل الطفلتين "فرحة" (14 سنة) و"رحمة" (12 سنة) إلى مستشفى صدر المنيا تحت الملاحظة الطبية تحسباً لظهور أي أعراض عليهم.

بعد 48 ساعة أخرى ظهرت عليهم بالفعل آثار المرض المجهول حتى تلك اللحظة، وتمثل في عدم التركيز والسخونة الشديدة ، وكذلك اشتد تعب الأب وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، وبعد يوم آخر توفيت الطفلة فرحة، فيما تم نقل رحمة إلى أسيوط وتتوفر بعدها بأيام قليلة، وفي النهاية توفي الأب بعد صراع مع ألم لم يعرف أسبابه ولم تكشفه الأشعة أو التحاليل الطبية حينها .

مادة الكلورفينابير النادرة

خلال تلك الآونة شكلت وزارة الصحة لجنة مكبرة من أساتذة السموم لكشف غموض الواقعة المريبة، وبعض عمل شاق كشف الدكتور محمد اسماعيل أستاذ السموم بكلية الطب جامعة المنيا عن كشف أسباب الوفيات، مؤكداً اكتشاف مادة سامة نادرة في أجسامهم تسمى الكلورفينابير، وهي مادة نادرة وليس لها علاج وتتواجد بالأسواق مؤخراً ضمن عبوات المبيدات الحشرية الزراعية.

الاعتراف وتمثيل الجريمة

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تحقيقاتها، إلى أن اعترفت المتهمة " هاجر. ا.ع" الشهيرة بنعمة بارتكاب الواقعة، بدافع الغيرة من الزوجة الأولى لزوجها بعد أن قام بردها لعصمته مرة أخرى، واعترفت تفصيلياً بالواقعة ومثلت الجريمة يوم 26 أغسطس الماضي.

في مستشفى العباسية

وطوال فترة التحقيقات الأخيرة مع المتهمة وقبل اعترافها، كان قد تم وضع أم الأطفال الستة المتوفين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية بسبب تضارب بعد أقوالها وتاريخها المرضي السابق لتثير الشكوك حولها هي الأخرى، ولكن خرجت فور اعتراف المتهمة بارتكاب الجريمة كاملة.

بداية المحاكمة

وفي يوم 15 سبتمبر كانت أولى المحاكمات للمتهمة إذ وصلت إلى قاعة محكمة جنايات المنيا حاملة طفلتها التي ولدتها منذ أسابيع قليلة على يدها، واعترفت تفصيلياً أمام المحكمة، فيما طالب دفاع المتهم بعدة طلبات وسماع أقوال شهود، لتنفذ المحكمة جميع طلبات الدفاع، وتقضي في الجلسة الثانية يوم 11 أكتوبر بإحالة أوراق القضية الأليمة التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها شنقاً.

أقارب الأطفال

اليوم وبعد النطق بالحكم على المتهمة بالإعدام شنقاً وقف عم الأطفال وشقيق والدهم يصرخ فرحاً أمام باب مجمع محاكم المنيا "يحيا العدل - في الجنة يا عيال ويا أخويا " مؤكداً أن جزء من نار الألم قد انطفأ في قلوب العائلة كلها، ولكن نار الحسرة على شقيقة وأبنائه الستة لن تنطفئ حتى يقابلهم في الجنة.

