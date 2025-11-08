الدقهلية تحصن أكثر من 16 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (صور)

بالصور- تحصين أكثر من 12 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بأسوان

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 16,773 رأس ماشية حتى اليوم ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والسلالة الجديدة المعروفة باسم "SAT1".

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى أسواق الماشية في مختلف المناطق، مؤكدًا على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين، وتوعية المربين بأهمية هذه الحملات للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن الحملة تستهدف تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف "السباعي" أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بشكل دوري، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين للوقاية من الأمراض الوبائية، مناشدًا مربي الماشية وأصحاب المزارع بالتعاون مع الحملات والالتزام بمواعيد التحصين.