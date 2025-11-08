بالصور.. قناة السويس تستقبل أكبر سفينة حاويات منذ عامين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، Francesco Talo، المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند _ الشرق الأوسط _ أوروبا "IMEC"، لبحث سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي وزارة الخارجية، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

جاء اللقاء على هامش زيارة المبعوث الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، بهدف التعرف على القناة ومشروعاتها التنموية عن قرب.

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس ستظل ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا للربط بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن القناة نجحت في تنفيذ مشروعات تطوير عملاقة للحفاظ على تنافسيتها ومكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي الدولي، أبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي، الذي رفع معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28% وزاد من المناطق المزدوجة بالقناة، ما يعزز مرونة التعامل مع حالات الطوارئ.

وشدد الفريق ربيع على أن القناة مستمرة في التطوير وتحديث الخدمات الملاحية والبحرية، عبر استحداث خدمات مثل صيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، وتبديل الأطقم، لتلبية احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطوارئ.

وأضاف رئيس الهيئة أن القناة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير أسطول الوحدات البحرية وتوطين صناعتها محليًا، وهو ما توج بتعاقد شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على بيع قاطرتين بقوة شد 90 طن لمجموعة نيري الإيطالية.

وأشار إلى تحسن مؤشرات الملاحة بالقناة بعد عودة الهدوء إلى المنطقة، حيث سجلت إحصائيات أكتوبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 16.3٪ في الحمولات الصافية و17.5٪ في الإيرادات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

من جانبه، أعرب Francesco Talo عن تقديره لجهود الهيئة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مطلب حيوي للمجتمع الملاحي الدولي.

وأشار المبعوث إلى أهمية عودة الإبحار عبر قناة السويس باعتبارها منفذًا حيويًا للتجارة الأوروبية بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، لافتًا إلى استمرار مرور السفن الإيطالية مثل حاملة الطائرات CAVOUR والسفينة التاريخية AMERIGO VESPUCCI.

وشدد على أهمية دعم مشروعات البنية التحتية بتضمين التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات الأمنية ومشكلات الأمن السيبراني، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، ودمج مصر ضمن الدول المارة بالممر الاقتصادي الهند _ الشرق الأوسط _ أوروبا لتحقيق تكامل استراتيجي يخدم المصالح المشتركة.