كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عقب إصابته في حادث مروع إثر تصادم سيارتين فجر الجمعة، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن حالة المطرب حرجة جدًا ويعاني من غيبوبة تامة ونسبة وعي منخفضة، وهو محجوز في العناية المركزة تحت الملاحظة المستمرة. وأضاف أن أربعة من أعضاء فرقته الموسيقية أصيبوا بكدمات وكسور متفرقة، وحالتهم مستقرة، بينما طفل خامس وضع على جهاز التنفس الصناعي وحالته غير مستقرة.

وأوضح المصدر أن إسماعيل الليثي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، مصابًا بكسر في الجمجمة وغيبوبة تامة، وكسور في الضلوع والذراع الأيمن، بالإضافة إلى نزيف داخلي في الصدر والبطن وارتفاع إنزيمات القلب. وقد تم تركيب أنبوب صدر لسحب السوائل والتجمعات الدموية، فيما يعاني من نزيف رئوي داخلي وهبوط حاد في ضغط الدم.

وتعود تفاصيل الحادث إلى فجر الجمعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، هم: أشرف محمد، 50 عامًا، وزوجته ياسمين علي، 49 عامًا، ناجح عبد العزيز، 46 عامًا، علاء عبد العزيز، 38 عامًا

كما أصيب إسماعيل الليثي و5 آخرين من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: سري جمعة، 31 عامًا، شريف سامي، 48 عامًا، حسام محمد، 35 عامًا، عمر أشرف، 13 عامًا، محمد أشرف، 35 عامًا.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

