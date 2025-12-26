محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لجولة إعادة انتخابات النواب

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اكتمال الاستعدادات النهائية لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، والمقرر إجراؤها يومي 27 و28 ديسمبر، وذلك بعد إعادة العملية الانتخابية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن خروج الانتخابات بصورة حضارية وآمنة تعكس وعي أبناء المحافظة.

وأوضح أن الدائرة الثالثة تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم أسيوط الجديدة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 798 ألفًا و839 ناخبًا، موزعين على 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية تحت إشراف لجنة عامة واحدة، ويتنافس في جولة الإعادة 6 مرشحين بالنظام الفردي على 3 مقاعد.

وأشار المحافظ إلى تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة المقار الانتخابية من حيث النظافة والإضاءة والتهوية وتوفير سبل الراحة، مع تجهيز كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، ووضع مظلات أمام اللجان، فضلًا عن التنسيق مع شركات المرافق لتأمين التغذية الكهربائية وتوفير مولدات احتياطية، إلى جانب خطة التأمين الشامل بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأضاف المحافظ أن غرف العمليات الفرعية مرتبطة بالغرفة الرئيسية عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء أسيوط ويدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.