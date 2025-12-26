إعلان

"ولع فيها لإخفاء الجريمة".. أمن سوهاج يفك لغز الجثة المتفحمة بأخميم

كتب : مصراوي

10:52 ص 26/12/2025

أمن سوهاج يفك لغز الجثة المتفحمة بأخميم

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجحت الأجهزة الأمنية في سوهاج في كشف غموض العثور على جثة متفحمة ملقاة في الزراعات بدائرة مركز شرطة أخميم شرقي المحافظة.

وأكدت التحقيقات أن الجثة تخص ربة منزل من أخميم، وأن مرتكب الجريمة هو زوج المجني عليها.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن الجريمة نشبت إثر مشاجرة بينهما نتيجة خلافات أسرية، وأنه بعد قتل زوجته أضرم النار في الجثة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

جرى إخطار اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

