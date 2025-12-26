إعلان

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:40 ص 26/12/2025

جثة - أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عُثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره داخل منزله بإحدى قرى مركز قنا، في واقعة غامضة أثارت التساؤلات بين الأهالي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وبالفحص تبين أن الجثة تعود لشاب يُدعى "م. ـ"، ولا توجد عليه أي إصابات ظاهرية.

جرى إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وسبب الوفاة.

جثة مركز قنا مستشفى قنا العام مديرية أمن قنا النيابة العامة

