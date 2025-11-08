جنوب سيناء تشدد على تطبيق مكافحة العدوى في المنشآت الصحية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع إدارات مكافحة العدوى، النظم والتحول الرقمي، الجودة، التدريب، التقييم والمتابعة، والقانونية، لمتابعة سير العمل وانتظام الأداء داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للفرع.

واستعرض الاجتماع أهم تقارير الأداء الخاصة بكل إدارة، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية وآليات تطوير بيئة العمل بما يتماشى مع معايير الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد نائب مدير الفرع على أهمية التكامل بين الإدارات الفنية والإدارية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في تقديم الخدمة الصحية، مع ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الطبية على مستوى مدن المحافظة، وتعزيز التحول الرقمي لتسهيل متابعة البيانات ورفع كفاءة الأداء.

وطالب بضرورة استمرار برامج التدريب والتأهيل للعاملين لضمان الجاهزية الدائمة للتعامل مع المستجدات، مع متابعة ميدانية دقيقة لتطبيق سياسات الجودة، إضافة إلى التقييم الدوري لمستوى الأداء داخل المراكز والوحدات الطبية التابعة للفرع.

ووجه نائب المدير بضرورة رفع تقارير دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتذليل أي تحديات، لضمان استدامة التطوير والتحسين المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء.