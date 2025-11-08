ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية وعودة السياح الألمان لشرم الشيخ (صور)

شرم الشيخ - رضا السيد:

تشهد المنتجعات السياحية بجنوب سيناء إقبالًا كبيرًا من مختلف جنسيات العالم منذ بداية الموسم الشتوي، نظرًا لما تتمتع به من دفء يتيح للسائحين الاستمتاع بكافة الأنشطة المائية.

وقال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن القطاع السياحي في مدن خليج العقبة مثل شرم الشيخ، دهب، نويبع وطابا يشهد طفرة غير مسبوقة مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الجهود المكثفة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع السياحي.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة الإشغالات السياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 94%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% مع اقتراب أعياد الكريسماس، بينما تحقق مدينة دهب أعلى نسبة إشغالات على مدار العام، تليها شرم الشيخ، ثم طابا ونويبع.

وأوضح أن منتجعات جنوب سيناء أصبحت الوجهة السياحية الأولى للسائحين من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات سياحية متنوعة تناسب كافة الأذواق والمراحل العمرية، إلى جانب الأمن والأمان التي يشيد بها السياح عالميًا.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تتبنى عدة استراتيجيات لتعزيز القطاع السياحي من خلال أربعة عناصر رئيسية لتحقيق الاستدامة: البيئة، التراث الإنساني والاجتماعي، إدارة شؤون البيئة، التشريعات والقوانين، إلى جانب إحياء السياحة الدينية والثقافية في مدن الطور وسانت كاترين. وأضاف أن سياحة المؤتمرات أثبتت نجاحها وجعلت من شرم الشيخ وجهة عالمية للمؤتمرات الهامة، مثل مؤتمر السلام الذي أقيم مؤخرًا.

من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن أنظار العالم بدأت تتجه نحو مدن المحافظة السياحية، خاصة شرم الشيخ، التي تشهد تنوعًا كبيرًا في الأسواق السياحية، مع إقبال من دول بريطانيا، إسبانيا، روسيا، أوكرانيا، النمسا، فرنسا، بالإضافة إلى الدول العربية مثل السعودية، قطر، الجزائر، المغرب، عمان.

وأشار "الشيخ" إلى عودة السوق السياحي الألماني إلى شرم الشيخ بعد انقطاع سنوات، حيث ستشغل شركة الطيران الألمانية TUI Fly أربع رحلات أسبوعيًا من فرانكفورت ودوسلدورف، كما ستشغل Corendon Airlines ست رحلات أسبوعيًا من دوسلدورف وهانوفر ونورنبرج، وتقدم Edelweiss Air السويسرية رحلتين أسبوعيًا من زيورخ.

وأضاف "الشيخ" أنه سيتم توفير رحلات الربط المعتادة عبر شركات مصر للطيران، لوفتهانزا، النمساوية عبر القاهرة، والخطوط الجوية التركية عبر إسطنبول وأنطاليا، بالإضافة إلى شركة Pegasus عبر مطار صبيحة جوكن في تركيا، مما يضمن موسمًا سياحيًا شتويًا مزدهرًا في جنوب سيناء.