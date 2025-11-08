انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في السويس للصيانة

أعلنت محافظة السويس عن قطع التيار الكهربائي عن عدة ضواحي سكنية وأماكن خدمية بحي السويس، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة بلوحة كهرباء بورتوفيق.

وأوضح بيان للمحافظة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن هندسة كهرباء السويس ستفصل لوحة كهرباء بورتوفيق من مغذي المنطقة الحرة اليوم السبت من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، لإجراء أعمال صيانة باللوحة.

وتتأثر 7 مناطق بأعمال الصيانة، وهي شاليهات بورتوفيق، ونادي التجديف، والمسرح العسكري، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والمكاتب الخدمية المحيطة بها، والاستراحات المجاورة لها، والمنطقة الحرة، والمساكن خلف المنطقة الحرة.