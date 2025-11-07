إعلان

إغلاق 6 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:59 م 07/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية (3)
  • عرض 3 صورة
    مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة المنتزه التعليمية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 420 لسنة 2014.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بالشمع الأحمر بعد إخلائها، وذلك في مناطق سيدي بشر وفيكتوريا والرأس السوداء.

وناشدت رئيس الحي أصحاب المنشآت التعليمية غير المرخصة بسرعة تقنين أوضاعهم والالتزام بالإجراءات القانونية، مؤكدة استمرار هذه الحملات لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، ومتابعة سير العملية التعليمية في بيئة آمنة ومنضبطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حي المنتزه أول بالإسكندرية إدارة المنتزه التعليمية مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية إغلاق 6 مراكز تعليمية غير مرخصة حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو