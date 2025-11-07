إغلاق 6 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)

استعدادًا لانتخابات النواب.. 7 توجيهات عاجلة من محافظ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة المنتزه التعليمية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 420 لسنة 2014.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بالشمع الأحمر بعد إخلائها، وذلك في مناطق سيدي بشر وفيكتوريا والرأس السوداء.

وناشدت رئيس الحي أصحاب المنشآت التعليمية غير المرخصة بسرعة تقنين أوضاعهم والالتزام بالإجراءات القانونية، مؤكدة استمرار هذه الحملات لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، ومتابعة سير العملية التعليمية في بيئة آمنة ومنضبطة.